Filmfestspiele Cannes politisch wie lange nicht

Panahi nutzte in Cannes unterdessen seine Stimme, um sich an seine Landsleute zu richten. „Das Wichtigste ist unser Land und die Freiheit unseres Landes“, sagte der 64-Jährige. „Lasst uns gemeinsam den Moment erreichen, in dem niemand mehr wagt, uns vorzuschreiben, was wir tragen, was wir tun oder lassen sollen.“ Nach der Verleihung erinnerte er in einer Pressekonferenz an seine damaligen Mithäftlinge.