Mai-light sorgt weiterhin für wechselhaftes Wetter

Der Start in die Woche bringt zwar mildere Temperaturen, doch das Wetter bleibt launisch. Am Montag ziehen in der ersten Tageshälfte nördlich des Alpenhauptkamms einige Regenschauer durch. Bis zum Abend liegt der Schwerpunkt der Schauer im Westen und Süden. Hier sind am Nachmittag auch einzelne Gewitter eingelagert. Der Wind weht im Osten lebhaft aus West bis Nordwest. Von sechs bis zwölf Grad in der Früh erreichen die Temperaturen am Nachmittag maximal 16 bis 23 Grad.