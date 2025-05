Nach Schulverweis: Teenie greift zu Papas Revolver

Ein 15-jähriger Schüler, der am Freitag nach einem Schulverweis ausgerastet sein soll, steht im Verdacht, in einem Wiener Park in Wien-Döbling mehrere Schüsse abgegeben zu haben. Am Samstag bestätigte die Polizei: Der Jugendliche hatte bei seiner Festnahme nicht nur einen geladenen Revolver, sondern auch ein Klappmesser bei sich.