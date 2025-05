Behörde bezahlt die erste Hepatitis-Schutzimpfung

Nach der Erkrankung einer Gymnasiastin in Enns (OÖ) gibt es ein Behördenangebot für Familie und Schulkollegen zu einer Kostenbeteiligung bei der Immunisierung gegen das Virus. Die 14-Jährige befindet sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt zwar noch in häuslicher Pflege, könnte aber schon bald auch wieder am Unterricht teilnehmen.