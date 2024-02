Das Schaltjahr lässt verliebte Brautpaare kalt

Hochzeit am Schalttag:

Ein interessanter Aspekt ist, dass 2024 ein Schaltjahr ist. Doch obwohl der 29. Februar als besonderer Tag für Hochzeiten gilt und somit sogar Hochzeitsmuffel umstimmen könnte, wagen nur wenige Paare an diesem ungewöhnlichen Tag den Sprung ins Eheglück. Der Grund liegt auf der Hand: Der Hochzeitstag könnte dann nur alle vier Jahre korrekt gefeiert werden - da wird’s dann auch für Silberne oder Goldene Hochzeiten schwierig. Verständlich also, dass sich am Schalttag offenbar nur wenige Menschen das Eheversprechen geben wollen.