Opa konnte bei Hochzeit von Enkelsohn dabei sein

Herzenswunsch ging in Erfüllung

„Wir wünschen Thomas, dass auch er so ein erfülltes Leben führt, wie wir“, sagt Opa Johann. „Es ist ein Geschenk, dass wir dabei sein durften. Wir sind glücklich“, meinen die Großeltern, die schon viele Jahre gemeinsam verbringen durften. Mit dem Rotkreuz-Wunschmobil will das OÖ. Rote Kreuz Menschen in ihrer letzten Lebensphase besondere Herzenswünsche erfüllen.