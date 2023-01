Hat Metallkern der Erde seine Rotation geändert?

Ergebnisse der Forscher sind umstritten

Sie drehe sich möglicherweise sogar in die entgegengesetzte Richtung, schreiben Yang und Song von der Peking Universität in einer Studie, die am Montag im Fachjournal „Nature Geoscience“ veröffentlicht wurde. Sie hätten herausgefunden, dass die Rotation des inneren Kerns um das Jahr 2009 herum fast zum Erliegen gekommen sei und er dann begonnen habe, sich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Doch das Ergebnis ihrer Studie ist in der Wissenschaft umstritten.