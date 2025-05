„Lilo & Stitch“: „Er findet im Film seine Familie“

Beim Casting wurde darauf geachtet, dass die Hauptdarsteller aus Hawaii kommen, wo der Film spielt. Maia ist in diesem Paradies aufgewachsen und hat die Werte der Bewohner verinnerlicht. „Ohana“, das bedeutet in Hawaii Familie im erweiterten Sinne des Wortes und ist den Bewohnern besonders wichtig: „Stitch hatte noch nie eine Familie, bevor er Lilo getroffen hat. Im Film findet er seine Familie, findet heraus, wohin er gehört. Lilo und Stitch sind perfekt füreinander, sie haben eine schöne Verbindung und sind beide ein bisschen anders als die anderen“, so Kealoha.