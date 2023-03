„Würde Ausbildung für fünf Lenkerinnen zahlen“

Taxis nur für Frauen und von Frauen gelenkt – das forderte die Linzer VP-Gemeinderätin Theresa Ganhör in der „Krone“. Und diese Idee fand in der Branche offenbar Anklang: Robert Neuhold ist Betriebsleiter des Taxiunternehmens 2244. Er würde liebend gerne ein Frauentaxi in Linz einführen – bereits 2016 hatte er einen Vorstoß gewagt, doch das Projekt scheiterte.