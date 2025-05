In einer Sozialeinrichtung fiel ein nunmehr 19-jähriger Syrer zum ersten Mal mit seinen Sympathien für die Terrororganisation IS (Islamischer Staat) auf. Zwischen Juni 2022 und August 2023 soll er einem Mitbewohner gegenüber behauptet haben, dass es Pflicht sei, die Ungläubigen zu töten. Auch Betreuern gegenüber hielt er mit seiner Einstellung zum IS nicht hinter dem Berg. „Ungläubige kann man köpfen, das ist normal und steht so im Koran“, soll er gemeint haben.