Weinviertler Kichererbsen sind bestes Bioprodukt

Natürliches braut Ökopionier Karl Severin Traugott in Wolkersdorf: Als „Genusskoarl“ hat er für seine veganen Würzsoßen und -pasten unter Genießern längst kulinarischen Kultstatus. Am neuesten Produkt, das Kichererbsen-Miso, fanden Verkoster so viel Geschmack, dass sie es zum „Bio-Produkt des Jahres“ kürten.