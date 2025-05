Diese Pop-ups begeistern in der Stadt

Wasser Marsch!

In der Markterei im ehemaligen Wasserbaulabor in der Severingasse 7 im 9. Bezirk kann man nicht nur jeden Freitag und Samstag Produkte von lokalen Produzenten erstehen – wöchentlich wechseln auch die Schwerpunkte. Am 23. Mai stehen junge Winzer im Vordergrund, am 30. und 31. Mai Maze Pizza.