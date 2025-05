Keine Extrawürstel für Sturm im Titel-Thriller

Das Herzschlagfinale um das Objekt der Begierde naht, ein Knistern liegt schon jetzt im Trainingszentrum in der Luft. Jürgen Säumel und sein Trainerstab setzen im Endspurt allerdings auf die tägliche Routine. „Wir machen alles wie immer und braten sicher keine Extrawürstel. Ich sehe auch keinen Grund, wieso wir was ändern sollten. Das übliche Prozedere vor den Spielen hat die Mannschaft in den letzten Jahren erfolgreich gemacht, auch im Frühjahr sind wir damit gut gefahren“, setzt der Sturm-Trainer auf „business as usual“.