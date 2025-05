Wirtschaftskammer: Doppelte Kraft aus dem Süden

Kritik an Politik

„Es kann nicht sein, dass Unternehmer mehr Zeit am Schreibtisch verbringen, als bei Kunden auf den Baustellen.“ Der Kammer-Chef spart auch nicht mit Kritik an der Politik. „Wenn alle EU-Länder wachsen – nur Österreich schrumpft – liegt das Problem nicht am Wetter, sondern ist hausgemacht.“ Ein starkes Zeichen kommt auch aus dem Landessüden: Mit Martin Horvath und Herta Walits-Gutttmann kommen zwei der drei Vizepräsidenten aus dem Südburgenland.