Warum die Schlossherrin auf den Lottosechser hofft

Pauls Sohn Franz ließ nach seiner Vermählung mit der Katholikin Anna Juliana Esterházy und seiner Konvertierung sogar eine Kapelle einrichten. Doch als er, der oberste Landrichter Ungarns und zeitweilig Ranghöchste nach dem König, im Zuge der Magnatenverschwörung 1671 enthauptet wurde, fielen alle Güter an Schwager Paul Esterházy. So verlor das Schloss an Bedeutung und war nur noch ein Wirtschaftshof, der Ende der 1950er von der Mattersburger Konservenfirma Felix Austria gekauft wurde, die vergeblich versuchte, im Schlosskeller eine Champignonzucht aufzuziehen.