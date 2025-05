„Uns war langweilig, da gingen wir einbrechen“

Gleich zwei Einbrüche in aufeinanderfolgenden Nächten hatten vier Jugendliche in Linz verübt, einen davon auf das beliebte Salonschiff Florentine. Beide Male hatten sie Nikotinprodukte und Rauchwaren erbeutet, beim ersten Mal auch Lachgas. Am Mittwoch wurden zwei von ihnen am Landesgericht verurteilt.