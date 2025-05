Abbieger übersah Auto: Zwei Verletzte bei Unfall

Ein 63-Jähriger lenkte am Mittwoch um 8.44 Uhr früh einen PKW in seiner Heimatgemeinde Mehrnbach in Richtung Eitzing. Zur selben Zeit lenkte ein 78-Jähriger aus Weilbach seinen Wagen Richtung Mehrnbach. Der Jüngere wollte nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen und übersah dabei vermutlich den PKW des Älteren. Es kam es zu einer Frontalkollision. Das Auto des 78-Jährigen wurde in das angrenzende Feld geschleudert. Beide Männer wurden durch den Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Ried eingeliefert.