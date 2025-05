Neues System bei der Bezahlkarte für Flüchtlinge

Für die Betroffenen ändert sich wenig: Rund 210 Euro pro Monat werden auf die Karte überwiesen, davon dürfen weiterhin 40 Euro bar behoben werden. Zahlungen in Bereichen wie Glücksspiel oder Erotik bleiben gesperrt. Auch Vertriebene aus der Ukraine, die sich in der Grundversorgung befinden, sollen künftig via Karte unterstützt werden. Derzeit leben in Oberösterreich 3161 Asylwerber und 2306 Ukraine-Vertriebene – die größte Gruppe stammt weiterhin aus Syrien.