„Man muss auch ein bisschen ein Sturschädel sein“

„Wir werden das Thema aussitzen“

26,7 Millionen Euro hat die Unternehmensgruppe im Vorjahr investiert, für heuer sind sogar 14 Millionen Euro mehr eingeplant. „Wir würden gerne noch mehr investieren“, sagt Klinger. Allerdings: Der Ausbau des Werks von Sonnenschutz-Spezialist Schlotterer in Adnet (Salzburg) steckt nach wie vor in den Mühlen des Genehmigungsverfahrens fest. „Wenn man in Österreich noch Industrie haben will, dann verstehe ich nicht, warum man so etwas nicht wollen kann“, sinniert Klinger, der aber nicht daran denkt, das Projekt aufzugeben: „Wir haben das Geld, wir haben den Willen, in Österreich zu investieren und weitere Arbeitsplätze schaffen – und wir werden das Thema aussitzen.“