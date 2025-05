Auch für 6-Jährige ist Schießen ein Kinderspiel

Talentesuche am Samstag

Im Innviertel stehen am Samstag die Talentsuche und das Kennenlernen der Wintersportart im Zentrum – und das am 24. Mai! „So können die Leute statt bei Schnee und Kälte mal bei Sommerfeeling den Sport in Ruhe kennenlernen“, so SC-Höhnhart-Obmann Gerold Sattlecker, der bei der Internationalen Biathlon-Union (IBU) weltweit für die Trainerausbildung zuständig ist – und dem freilich auch viel am heimischen Nachwuchs liegt. 2001 stellte Oberösterreich mit Günther Beck noch den Europameister.