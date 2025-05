18-Jähriger soll „Geliebte“ prostituiert haben

Ein erst 18-jähriger Ungar wurde nach Österreich übergeben bzw. ausgeliefert. Er war, wie nun bekannt wurde, bereits am 7. Mai an seinem Wohnsitz im Nachbarland festgenommen worden. Im Zuge von Ermittlungen gegen Zuhälterei und grenzüberschreitendem Prostitutionshandel, hauptsächlich in Linz und Wels waren bereits am 26. November insgesamt fünf ungarische Staatsbürger festgenommen worden.