Straßenbahn rammte Rasentraktor: Ein Verletzter

Am Mittwoch um 10.40 Uhr lenkte eine 35-jährige Straßenbahnfahrerin in Linz den Cityrunner von der Hillerkaserne kommend in Richtung Bahnhof Ebelsberg. Zur selben Zeit lenkte ein 47-Jähriger aus St. Marien einen Rasenmähtraktor rechts entlang der Gleise in dieselbe Richtung, im Bereich der Hillerstraße. Er führte gemeinsam mit zwei weiteren Männern Mäharbeiten durch.