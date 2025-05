W&H Dentalwerk schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

EW&H beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Die Kompetenz der Firma liegt in der Bereitstellung von Hard- und Softwareprodukten, die in Zahnarztpraxen, Zahnkliniken, Dentallabors sowie in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zum Einsatz kommen. Entwickelt und produziert werden die Produkte an Produktionsstandorten in Österreich, Italien und Schweden.