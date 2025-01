Bezahlkarte für Flüchtlinge: Zurück an den Start

Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP): „Wir nehmen das Ergebnis der Ausschreibung zur Kenntnis. Unser Ziel bleibt jedenfalls das gleiche: das Asylsystem vor Missbrauch schützen und eine einfachere Verwaltung in der Abwicklung sicherstellen.“ Ob der Zeitplan, bis Ende 2025 in OÖ Leistungen an Asylwerber nur noch zu überweisen und kein Bargeld mehr auszuzahlen, hält, darf bezweifelt werden.