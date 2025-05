Gérard Depardieu muss schon wieder vor Gericht!

Die Justizprobleme des französischen Schauspielers Gérard Depardieu nehmen kein Ende. Der Star muss sich am 17. Juni in Rom wegen des Angriffs auf den Fotografen Rino Barillari im Mai 2024 verantworten, wie die Tageszeitung „Il Messaggero“ am Dienstag berichtet. Barillari war von Depardieu auf der berühmten Luxusmeile Via Veneto in Rom angegriffen und geschlagen worden.