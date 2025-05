Herbert Föttinger geht als Theatermacher in Finale

„Was für ein schönes Ende“ heißt die letzte Premiere, mit der Herbert Föttinger den Schlusspunkt unter seine 20-jährige Direktionszeit setzt und den Kreis schließt. Mit einer Novität von Peter Turrini hob seine Ära 2006 an, mit einer halben Uraufführung des von ihm so geschätzten Dramatikers geht Föttinger in seinen Josefstadt-Ruhestand. Turrini hat dafür seinen 2002 für Salzburg verfassten „Da Ponte in Santa Fe“ umgeschrieben. Der scheidende Direktor spielt darin Mozarts später in die USA ausgewanderten Librettisten.