Conchita Wurst plötzlich in neuer „Papa“-Rolle!

Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst 2014 den Song Contest in Kopenhagen gewonnen hatte („Rise Like A Phoenix“), streute dem frischgebackenen Sieger JJ am Sonntag in einem ORF-Live-Talk Rosen: „Ich empfinde es als absolutes Privileg, dir zuhören zu dürfen, weil das, was du machst, ist ganz was Besonderes und was Seltenes.“ Und dass dies „die ganze Welt gesehen hat“, sei einfach atemberaubend, sagte er mit kratziger Stimme. „I war feiern“, so die Begründung.