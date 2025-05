Wenn sich Theater beunruhigend echt anfühlt

Echtheit in der Künstlichkeit

Geht es im Theater sonst um die Emotionen der Darsteller, so steht bei „Das letzte Jahr“ das Erlebnis der Besucher im Zentrum. Auch wenn die Produktion gegen Ende Längen hat und das Finale nicht schlüssig ist, so definiert es den emotionalen Wert von Theater neu. Besucher betrachten hier nicht einfach eine künstliche Welt, sie werden Teil davon – und der fühlt sich verdammt echt an. Was es über eine Gesellschaft sagt, dass Menschen in der Künstlichkeit des Theaters echte Emotion suchen und finden, beschreibt eine ganz andere Beunruhigung.