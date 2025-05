Das ganze Burgenland ist jetzt im Radfieber

Pole mit Streckenrekord

Auf der 125-Kilometer-Route ging es sofort nach dem Start in Mörbisch über die steile Rosengasse richtig zur Sache. Am Ende behielt der Pole Gracjan Szelag mit neuem Streckenrekord von 2:50,48 Stunden die Nase vorne. „Ein Traum“, hat der Sieger nach seinem ersten Rennen in Österreich gejubelt. Nach dem beeindruckenden Sportereignis mit etlichen Bewerben sind die Vorbereitungen für den 34. Neusiedler-See-Radmarathon bereits im Gang. „Der Termin dürfte auf das letzte Wochenende im April 2026 fallen“, kündigt OK-Chef Johannes Hessenberger vorsichtig an.