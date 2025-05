Junger abgemagerter Wolf zum Abschuss freigegeben

Mitten in Kuhherde

Da sich der Wolf nicht einfach verscheuchen ließ, feuerten am Donnerstag zwei Landwirte sogar mit Flinten in die Luft – dann gab der Isegrim Fersengeld. Am Freitagvormittag wurde der Wolf mitten in einer Mutterkuhherde gesichtet und sprang, als er verjagt wurde, über einen elektrischen Weidezaun und flüchtete in den Wald.