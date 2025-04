Neuer Job, fremdes Land: Wie Firma bei Start hilft

„Wir wollen ein Dreh- und Angelpunkt der Region sein, damit wir noch mehr Talente gewinnen“, sagt Sok-Kheng Taing. Sie ist eine der drei Absolventen der Johannes-Kepler-Universität, die den Softwarehersteller gegründet haben, der mittlerweile seit 2019 an der Börse in New York notiert ist. Der Weltmarktführer für KI-basierte Observability- und Security-Lösungen, die jeden Fehler einer Software in Echtzeit erkennen und beheben, feiert heuer sein 20-Jahre-Jubiläum und ist weltweit auf mehr als 4700 Mitarbeiter gewachsen.