Pädagogin nach schweren Vorwürfen wieder im Dienst

Groß war die Aufregung in einer Gemeinde im Bezirk Wels-Land, nachdem eine Mutter in einem Brief schwere Vorwürfe gegen eine Kindergartenpädagogin erhoben hatte. Inhalt: Die Frau habe vor den Kindern abfällig über Eltern geredet und soll die Kleinen beim Mittagstisch so lange zum Weiteressen animiert haben, bis sich einige übergeben hätten müssen.