Alarm: „Kindergarten“ greift in Titelduell ein!

Zeigt: Die SV Ried und Admira Wacker bilden an der Spitze der 2. Liga eine eigene Liga, haben den Titelkampf seit Monaten auf ein einsames Meisterrennen reduziert. Das die Innviertler am Freitag ab 20.30 Uhr am vorletzten Spieltag mit einem Sieg in Bregenz bei einem Punktverlust des Verfolgers im Parallelspiel beim FC Liefering bereits für sich entscheiden könnten