Weitere 500 € Kopfgeld auf „Baummörder“ ausgesetzt

Unbekannte hatten in der Nacht zum 3. Mai bei Biobauer Josef Stirmayr (61) in Lichtenhag bei Gramastetten in Oberösterreich 24 Bäume mit seltenen Apfel- und Birnensorten geköpft – die „Krone“ berichtete. Die böswillige Tat sorgte landesweit für Empörung. Die Fahndung der Exekutive nach einem oder mehreren Tätern blieb bisher leider erfolglos.