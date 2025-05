China wackelt – und damit auch Schlagers Titel!

Am 20. April schrillten in China die Alarmglocken. Denn etwas Schreckliches war passiert. Im Finale des World Cups in Macau besiegte der Brasilianer Hugo Calderano das Supertalent Lin Shidong klar mit 4:1. Dabei handelte es sich nicht um irgendein Turnier, sondern um das nach Olympia und WM wichtigste im Tischtennis. Eines, das China, so die Vorgabe aus Peking, gewinnen muss. Es war das erst zweite Mal in den letzten 15 Jahren, dass dieser Auftrag nicht erfüllt wurde.