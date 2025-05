Studenten wählten auf Unis entgegen dem Polittrend

„JKU-Parlament“ ohne Freiheitliche

An der größten Uni des Bundeslandes, der Johannes Kepler Universität Linz, bleibt die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft mit 37,47 Prozent die stimmenstärkste Fraktion. Wahlsieger war aber der Verband sozialistischer Student_innen: Er legte um 12 Prozent auf 33,16 Prozent zu. Auch die Spaßfraktion No Ma´am (11,82 Prozent), die Grünen Studierenden (7,31 Prozent) sowie die jungen Liberalen (7,05 Prozent) schafften es ins „JKU-Parlament“. Der FPÖ-nahe Ring Freiheitlicher Studenten trat an der Linzer Uni diesmal nicht an.