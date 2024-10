Mega-Krokodil fraß Mädchen (6) – Tier erschossen

Krokodile werden zunehmend zum Problem

Konflikte zwischen Menschen und Krokodilen sind in den Städten Malaysias zwar selten, in ländlichen Gegenden jedoch ein zunehmendes Problem. Erst im September ereignete sich ein tödlicher Angriff: Ein etwa fünf Meter langes Krokodil griff einen 45-jährigen Angler am Ufer des Metamba-Flusses in Sabah an und tötete ihn.