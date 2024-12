Bürgermeister wegen Amtsmissbrauchs verurteilt

„Dazu wurde einfach eine Sitzung erfunden, die es nie gab und in der der Sachverständige die Freigabe erteilt habe“, so der öffentliche Ankläger. Den infrage gestellten Jour Fixe habe es sehr wohl gegeben, bekräftigten Tschann und sein Verteidiger. Dieser soll am 17. Juni 2021 stattgefunden haben – zwei Tage, nachdem die Bauverhandlung ausgeschrieben worden war. Der Amtssachverständige seinerseits sagte vor Gericht, dass es so etwas wie eine „mündliche Freigabe“ in so einer Angelegenheit nicht gebe. Von einer solchen habe er erst im April 2022 erfahren.