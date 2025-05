Für mehr Sicherheit: „Nicht mit mir“

Vorerst 150 Kurzplätze

Im Rahmen des Pilotjahres werden insgesamt 150 Kursplätze angeboten. Ab 4. Juni gibt es (Selbstverteidigungs-)Einheiten in Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs, Zwettl, St. Pölten, Gänserndorf und Wiener Neustadt. Jeder Kurs umfasst fünf Einheiten zu zwei Stunden durch professionelle Coaches des Judoverbandes-Niederösterreich. Dafür fällt ein symbolischer Selbstbehalt von 15 Euro an.