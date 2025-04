Antisemitismus: Problem zunehmend „jugendlich“

Nicht nur bei israelbezogenem Antisemitismus – insbesondere nach der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2023 -, auch bei anderen Aussagen stimmten junge Menschen häufiger zu als ältere. So waren etwa 15 Prozent der Unter-25-Jährigen der Meinung, dass in Berichten über Konzentrationslager vieles übertrieben dargestellt werde.