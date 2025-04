Schon die vierte Wilderei in nur zwei Jahren

Ein toter Rehbock mit einer Schusswunde in Revier der Jagdgenossenschaft Steinbach an der Steyr lässt die Alarmglocken schrillen. Denn: Die Polizei ermittelt dort bereits wegen drei anderer Verdachtsfälle mit getöteten Wildtieren. Die Jägerschaft ist verärgert und will nun genauer hinschauen.