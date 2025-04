Schon wieder Wilderer unterwegs: Reh tot gefunden

Ein Landwirt fand das tote Tier am Karfreitag in der Ortschaft Linden in Andorf und verständigte die Jägerschaft. „Wir gehen von einem gezielten, illegalen Abschuss aus“, sagt Jagdleiter Johannes Gruber. Denn im Körper des etwa fünf Jahre alten Rehbocks konnte ein Projektil sichergestellt werden. Erlegt worden sein dürfte das Tier zwischen Dienstag und Donnerstag. Vermutlich mit einem Kleinkalibergewehr, jedenfalls mit einem platzierten Schuss. Die Ermittlungen laufen.