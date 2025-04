Nächster Fall: Wilderer erschoss trächtige Rehgeiß

Mit zwei Einschüssen im Brustbereich fand ein Jäger in Burgkirchen (OÖ) am Sonntag, mitten in der Schonzeit, ein totes Reh. Die Geiß war „hochbeschlagen“, also hochschwanger. Es ist nicht der erste Fall von Wilderei in der Gegend. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.