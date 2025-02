Wahlfreiheit statt Prämie bei der Kinderbetreuung

Über den Projektstand berichtet Hagele im Landtag, dass es bereits jetzt drei Pilotregionen in Tirol mit Koordinatoren gebe. „Außerdem investiert das Land Tirol zusätzlich Millionen in den Ausbau der Infrastruktur für Kinderbildung und -betreuung. Daneben werden gleichzeitig die Tageselternstruktur und Betriebskindergärten weiter ausgebaut, und die Elternbeiträge sollen harmonisiert werden. Des Weiteren wird in Arbeitsgruppen mit Hochdruck am Konzept der digitalen Anmeldeplattform gearbeitet“, sagte Hagele.