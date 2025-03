Ski-Weltcup: Folgt dieser Ort auf Lienz?

Was die „Krone“ im Jänner berichtete, rückt durch das Ende von Lienz als Weltcuport näher: die Rückkehr von Zell am See in den Skizirkus! Konkret geht es um die Technik-Rennen der Damen Ende Dezember. „Zell ist ein heißer Kandidat“, sagt Vorstandsmitglied Fritz Unterganschnigg. Er bestätigt, dass es in den kommenden ein bis zwei Wochen Gespräche mit dem österreichischen Skiverband gibt. Mit am Tisch sitzen Tourismusverband, Gemeinde und Bergbahnen.