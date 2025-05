„Olympia 2026 bleibt aber fix in meinem Plan!“

Leitner (auch Bruder und Skispringer Clemens flog aus allen Kadern) gibt seinen Mut nicht auf, „weil ich einfach an mich glaube“. Und daher behält er sein großes Ziel im Auge: „Ich will bei Olympia 2026 in Italien eine gute Leistung liefern.“ Davor muss sich der ehemals fixe Bestandteil des rot-weiß-roten Biathlon-Teams im November erst für den Weltcup qualifizieren. „Im Sommer werde ich dafür alles geben. Das wird schon.“