Steirern steht eine nasskalte Woche bevor

In der Südoststeiermark waren die Hagelkörner, die Sonntagnachmittag niedergingen, bis zu fünf Zentimeter groß. Die Hagelversicherung beziffert den dadurch entstandenen Schaden in der steirischen Landwirtschaft mit 800.000 Euro. Am meisten Niederschlag fiel am Sonntag in Feldbach mit 24,2 Liter pro Quadratmeter. Und die Aussichten bleiben trüb. „Wir haben eine sehr festgefahrene Wettersituation, Sonnenstunden bleiben in den nächsten Tagen Mangelware“, stellt Meteorologe Nikolas Zimmermann von Ubimet klar.