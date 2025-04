Heftiger Unfall – und junger Steirer (21) flüchtet

Der zweite Fahrzeuglenker flüchtete von der Unfallstelle. Er konnte von der Polizei weder in der näheren Umgebung noch an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Selbst eine Drohne war im Sucheinsatz. Erst Mittwochvormittag fanden Beamte der Polizeiinspektion Fohnsdorf den Mann an seiner Wohnadresse. Zum Unfallhergang machte er keine Angaben, er wird angezeigt.