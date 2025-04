Schladminger „Glücksspiel“ als steirisches Novum

Letztlich kam es also zum Los-Entscheid. Und da hatte Bürgerlisten-Mandatar Jonas Kraml als jüngster Gemeinderat ein aus seiner Sicht wohl gutes Händchen – Trinker bleibt auch in den nächsten fünf Jahren Stadtchef in Schladming. „Die Erleichterung ist natürlich riesengroß – auch wenn es schade ist, dass es am Ende so ein Glücksspiel gebraucht hat“, ist der alte und neue Bürgermeister ehrlich.