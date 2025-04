Los-Entscheid um Bürgermeister in Schladming

In Schladming ticken die Uhren politisch etwas anders. Nach 1945 wurde die WM-Stadt 30 Jahre lang von der SPÖ regiert, dann war die ÖVP 45 Jahre lang am Ruder, 2020 nahm Hermann Trinker am Bürgermeistersessel Platz. Bei der Gemeinderatswahl verlor der Liste-Schladming-Chef aber die absolute Mehrheit – ein heißer Koalitionspoker in den vergangenen Wochen war die Folge (wir berichteten). Denn die Ausgangslage machte sämtliche Varianten der Zusammenarbeit im Gemeinderat möglich: Trinker hält 11 Mandate, die ÖVP 7, die FPÖ 5, SPÖ und NEOS haben jeweils einen Sitz.